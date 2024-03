¡Se quebró! Lourdes Sacín y su tajante consejo a Priscila Mateo tras recordar que dejó su carrera por 'Andy V'

El romance entre Priscila Mateo y Julián Zucchi continúa acaparando las portadas de los distintos programas de espectáculo. Al respecto, la periodista Lourdes Sacín decidió aconsejar contundentemente a la 'Urraquita' co la finalidad de que no cometa los mismos errores que ella cuando se relacionó con 'Andy V'.

La situación que envuelve a Mateo empujó a Lourdes a ser entrevistada por la 'Urraca' durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme'. Según comentó, todo lo que viene ocurriendo le recuerda a su experiencia con 'Andy V', aún más porque ella se vio truncada profesionalmente luego de la relación.

En ese sentido, le pidió a Priscila no abandonar la carrera que tanto ama, mucho menos por un hombre que, hasta el momento, no la oficializa y la suele dejar sola en los momentos que podría ser hostigada por la prensa debido a la polémica por su ampay.

"Sentí que le estaba pasando lo mismo (...) A mí me duele en el alma. Ella no debe dejar de su carrera, se que ella ama la carrera. Tú no la estás botando, sino que está diciendo que él le está pidiendo que renuncie (...) Priscila te lo digo de corazón, no dejes tu carrera", mencionó en un primer momento.