¡Qué fuerte! Priscila Mateo rompe su silencio y desmiente a Julián Zucchi sobre visita a su departamento ¿Qué dijo?

¡Sigue la polémica! En la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme' se expuso unas imágenes, donde aparece Priscila Mateo saliendo del departamento de Julián Zucchi en la madrugada. Tras ello, el argentino aclaró que la joven permaneció en el edificio durante una una hora y que solo estuvieron en la sala. Esta situación fue duramente criticada por Magaly Medina, quien lamentó que su trabajadora se vea envuelta en este escándalo mediático.

Sin embargo, la condutora del programa de espectáculos aseguró que conversó con su reportera y le aseguró que tomaría distancia de la expareja de Yiddá Eslava.

Alrededor de la medianoche del viernes 15 de marzo, Priscila Mateo fue captada ingresando al edificio donde reside Julián Zucchi. Luego, a las 2 de la madrugada del sábado 16, fue vista saliendo del lugar. Por esta razón, Magaly Medina no dudó en expresar su molestia y compartir una conversación que mantuvo con su trabajadora.

"Me dijo que estaba decidida a no verlo por un tiempo. El viernes en la noche, unos minutos antes de salir al aire, se me acercó Priscila para decirme que iba a mantener una distancia prudente de Julián Zucchi, ya que ella no estaba preparada para este tipo de atención mediática. Luego de salir del programa, a las 11 de la noche, ella estaba entrando al edificio de él, ¿lo hizo por su voluntad o porque él la convenció de ir?", cuestionó la 'Urraca'.