¡Se va con 'Los Mirlos'! Johanna San Miguel viajará a Coachella junto a la banda: "¡Agárrate, Lady Gaga!"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel lanzó un sorprendente anuncio en sus redes sociales. La popular 'Queca' reveló que estará junto a 'Los Mirlos' durante su próxima presentación en el festival Coachella 2025. Fiel a su estilo, la actriz expresó su alegría por esta aventura que compartirá con la banda. dejando en claro que no se perderá la oportunidad.

Johanna se une a 'Los Mirlos' para festival

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, San Miguel recibió la "sorpresiva" visita de la icónica agrupación de cumbia peruana, quienes al verla le dedicaron el tema 'Mentirosa'. Por ello, la ex conductora de Esto Es Guerra se mostró muy emocionada al respecto, revelando a su paso que participaría en los conciertos a realizarse en California.

"¡Los Mirlos! ¡Nos vamos a Coachella! ¡Agárrate, Lady Gaga!", expresó con euforia, invitando a los integrantes de la banda a que ingresen a su casa. "Tenemos un cupo ahí, para ti, mencionó Jorge Rodríguez, líder y fundador de la agrupación.

Ante tal propuesta, 'Queca' no perdió el tiempo y comenzó a preparar su look para el popular evento musical. "Hello Coachella. We are here. The unique, 'Los Mirlos' from Perú!", mencionó con su particular inglés. Con ello, la actriz y el grupo celebraron a más todo, sosteniendo nuestra bandera peruana como símbolo del gran hito que será la participación de 'Los Mirlos' en el show.

'Los Mirlos' brillarán en Coachella 2025

La inclusión del grupo fue anunciada por la cuenta oficial del evento, que compartió el 'line up', de los artistas que deleitarán a miles de personas durante un imperdible fin de semana en California. Cabe destacar que esta es la primera vez que una agrupación peruana participa dentro de la primera fecha, convirtiéndose así todo un hito para la música de nuestro país.

'Los Mirlos' tocarán los viernes 11 y 18 de abril, en el escenario principal del Empire Polo Club, en Indio. Con ello, los artistas peruanos conquistarán al público interpretando parte de su repertorio, en las que destacan hits como 'La danza de los mirlos', 'Cumbia de los pajaritos' y 'Eres mentirosa'.

Tras ello, la banda musical no dudó en compartir su alegría con sus más fieles seguidores. "¡Cumbia Amazónica Psicodélica presente!", escribió en respuesta a la historia de un fanático, la cual compartida por ellos en su cuenta oficial de Instagram.

Con ello, 'Los Mirlos' compartirán escenario junto a grandes estrellas de la música como Lady Gaga, Green Day y muchos más. Y por supuesto, ahora incluirán en su concierto a la controvertida 'barbie peruana', Johanna San Miguel.