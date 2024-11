¿Lady Gaga en 'STAR WARS'? Cantante podría participar en nueva entrega de 'La guerra de las galaxias'

16/11/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Todo parece indicar que Lady Gaga continuará incursionando en las producciones de Hollywood. Tras su paso como protagonista en cintas como 'A Star Is Born' y 'Joker 2', la cantante y actriz estadounidense se embarcaría a una nueva propuesta filmográfica. Y qué mejor para ella que demostrar sus dotes artísticos en una franquicia muy popular, como lo es 'Star Wars'.

¿Gaga en 'La guerra de las galaxias'?

Según el insider My Time To Shine Hello, la 'madre monstruo' habría mantenido una reunión con la compañía Lucasfilm. La marca estaría buscándola para dialogar sobre un misterioso rol en un nuevo proyecto de la saga de ciencia ficción y aventuras espaciales, cuya última entrega se dio con el episodio IX : El ascenso de Skywalker.

Con ello, los rumores sobre una nueva incursión de Stefani Germanotta (nombre real de la artista) mantienen en intriga no solo a sus fanáticos, sino a los cinéfilos acérrimos. Esto debido a que, su participación en Joker: Folie à Deux no fue muy bien recibido por parte del público, calificando a su actuación como "mediocre" e "innecesaria".

No obstante, aún no hay nada confirmado por el momento, por lo que solo quedaría esperar a que Lucasfilm anuncie de manera oficial si es que han optado por convocar a Gaga para que forme parte de una película o serie. Cabe destacar que, dentro de los futuros proyectos de 'Star Wars' destacan el episodio X y la posible cuarta temporada de 'The Mandalorian'.

Lady Gaga is rumored to have a role in an upcoming 'Star Wars' project. pic.twitter.com/e3gJ9MxcoH — Mr. Pop (@MrPopOfficial) November 16, 2024

Lady Gaga participará en Merlina 2

Para deleite de sus fans, Gaga estaría mucho más interesada en su faceta como actriz. De acuerdo al medio Entertaiment Weekly, la intérprete de 'Bad Romance' estaría a nada de confirmar su participación en la historia basada en las ocurrencias de la familia Adams. Si bien se desconoce su rol dentro de la trama, todo parece indicar que ya se encuentra filmando episodios en Europa.

Cabe mencionar que, la inclusión de Gaga en dicha serie no es una casualidad. Tras el éxito de su primera temporada, la tenebrosa adolescente, interpretada por Jenna Ortega, se volvió viral debido a una escena de baile. Si bien esta danza contó con la canción Goo Goo Muck, en TikTok fue promocionada con un remix del hit 'Bloody Mary', perteneciente al repertorio de la artista.

Con todos estos detalles, es probable que Lady Gaga siga sorprendiendo en su faceta como actriz, luego de que algunos rumores apuntan a su participación en la famosa saga de 'Star Wars', conocida en Hispanoamérica como 'La guerra de las galaxias'.