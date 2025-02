Shakira confunde bandera de Perú con la de México durante concierto en Lima: Fans quedaron en shock

19/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira finalmente realizó uno de sus dos conciertos pactados en el Estadio Nacional de Lima. Y es al encontrarse enferma, tuvo que cancelar su primera fecha. Es así que tras el esperado show, hubo un incidente que terminó llamando la atención: La cantante colombiana confundió la bandera de Perú con la de México.

Shakira se vuelve viral por confundir bandera peruana

Este inesperado incidente se dio cuando la cantante barranquillera interpretaba la canción 'Girl Like Me'. Si bien se mostró muy emocionada, nadie imaginó que terminaría confundiendo nuestro pendón bicolor.

La increíble voz en vivo de 'Shaki', además de la excelente escenografía que presentó, quedaron opacadas por unos momentos cuando intentó hacer una dinámica para demostrar su gran amor por algunos países latinos.

Esto debido a que cuando se dispuso a mencionar a cada una de estas naciones, cuyas banderas se mostraban en la pantalla gigante, la expareja de Gerard Piqué identificó a la bandera rojiblanca como la de México.

"Alguien no sabe las banderas, saludos desde México", escribió el usuario que captó el error de 'Shak' con su teléfono celular.

Shakira confunde bandera de Perú con la de México.

Si bien algunos arremetieron contra la colombiana, afirmando sentirse indignados porque no conoce las banderas, hubo otro grupo que la defendió, argumentando que dicha situación no es responsabilidad de ella sino de la producción, puesto que 'Shak' no volteó a ver en ningún momento lo que se proyectaba en la pantalla porque se supone que todo estaría perfectamente planificado.

Los "10 mandamientos" de Shakira

Pese a que era probable que Shakira cancele la segunda fecha de su concierto en Lima, este llegó a darse contra todo pronóstico. Es así que, antes de que la colombiana entonara a todo pulmón el emblemático tema 'Loba', presentó ante el público peruano nada más y nada menos que sus "10 mandamientos".

A continuación, te presentamos el listado:

Cuidarás de tu manada por sobre todas las cosas.

No pedirás permiso para ser tú misma.

Bailarás y cantarás para sanar.

Aullarás, porque nadie te puede callar.

Una loba no ataca, se defiende.

Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y protegen.

No renunciarás a tu espíritu salvaje.

Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Una lob no codiciará los bienes ajenos ¡Claramente!

Una loba es loba para siempre.

Sin duda, el concierto de Shakira ha sido uno de los más esperados, por lo que al final la confusión que tuvo con la bandera de Perú durante su presentación, al parecer, ha sido olvidado por sus fanáticos peruanos.