Shakira en Lima: Los "10 mandamientos" que presentó durante su concierto en el Estadio Nacional

Shakira deslumbró con su presentación en el Estadio Nacional de Lima. La cantante colombiana, además de interpretar lo mejor de su repertorio, compartió con sus seguidores los "10 mandamientos" que todo fanático debe practicar durante los conciertos que realice.

Pese a que era probable que Shakira cancele la segunda fecha de su concierto en Lima, este llegó a darse contra todo pronóstico. Es así que, antes de que la colombiana entonara a todo pulmón el emblemático tema 'Loba', presentó ante el público peruano nada más y nada menos que sus "10 mandamientos".

Para esta penúltima canción, las luces del escenario se apagaron, quedando solamente un ligero destello en color violeta. Inmediatamente, empezó a proyectarse en la pantalla los diez mandamientos que toda loba debe seguir. Ello como una clara muestra de autenticidad, empoderamiento y amor propio que la artista barranquillera quiere impulsar en sus fans.

A continuación, te presentamos el listado:

"Buenas noches, Lima", fueron las primeras palabras que mencionó la cantante tras pisar el escenario del Estadio Nacional, siendo uno de los primeros temas que interpretó: 'Estoy Aquí'.

"No saben que placer es estar aquí. He extrañado al Perú, ¡14 años sin verlos! Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme. En las buenas y en las no tan buenas. Los quiero mucho. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada", expresó Shakira al público.