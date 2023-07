Shakira molesta con Piqué porque el exfutbolista estaría dejando a sus hijos con 'terceros'

Shakira y Piqué vuelven a ser el centro de la noticia. Esta vez debido a que un portal de noticias español informó que la artista de Barranquilla estaría muy disgustada por el hecho que el exjugador del Barcelona no se estaría haciendo cargo al 100% de sus hijos mientras están con él.

La información se dio en un canal español llamado Antena 3, donde contaron que según el medio Mamarazzis, la artista se habría enfadado enormemente con su ex al enterarse de que este habría dejado a los menores al cuidado de unos familiares en lugar ser el exfutbolista quien los atienda en todo momento.

Según se reveló, los padres de Sasha y Milán firmaron un contrato que contenía una cláusula en la que se especificaba que si uno de los dos tenía a los niños y no podía hacerse cargo por un trabajo tenía que notificarlo al otro progenitor.

"Si Piqué quería dejar a los niños con otras personas, la madre o los abuelos... tenía que notificar a Shakira. Todo esto está escrito. Al parecer, ha sido Piqué el que no ha cumplido esto y a ella le ha molestado", comentó uno de los presentadores del programa español.

Asimismo, el colaborador ha recalcado que, en un principio, estaba previsto que Piqué viajara a Miami y pasase allí diez días. Pero esto no se ha cumplido y los niños han tenido que ir y venir varias veces.

"Shakira no está contenta con eso porque es un desgaste para esos niños que ya llevan 600 horas de vuelo", agregó.

Por su lado, otra de las conductoras del magazín ha destacado que la cantante se ha llevado varias veces a sus hijos a diferentes programas de televisión y entregas de premios, un ambiente que no ha parecido adecuado a la presentadora.

"Yo soy muy fan de Shakira y lo he dicho, pero las bobadas no me gustan y menos cuando se instrumentaliza a los niños", sentenció.