Shakira revela detalles de su relación con Piqué: "No iba a Bahamas para apaciguar los celos de Gerard"

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana sigue sorprendiendo al mundo, y esta vez reveló en una comparecencia detalles de su relación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, de quien dijo que no iba a Bahamas para no generarle celos. Shakira reveló en la audiencia que el exdefensa del Barcelona tuvo desconfianza de su ex Antonio de la Rúa al comienzo de su relación.

Sorprendentes declaraciones

El día de hoy la 'barranquillera' se encontraba en una comparecencia por fraude fiscal en los juzgados de Esplugues de Llobregat (España) y reveló situaciones inéditas de su relación con el ahora empresario, Piqué.

El diario 'El País' de España logró recoger algunas declaraciones de la cantante de "Te felicito" y lo que saltó rápidamente a la vista fue el tormentoso noviazgo que vivía con el exjugador del Barcelona.

Relación tóxica

"Nuestra relación era turbulenta como un Dragon Khan (montaña rusa)", comenzó diciendo ante los tribunales.

Asimismo, 'Shaki' comentó que los celos desmedidos de su pareja dañaron su relación debido a la inseguridad que siempre estaba presente en su unión como pareja.

En ese sentido, "la barranquillera" refirió que había comprado, en el año 2004, una casa en Bahamas porque le parecía un lugar hermoso para vivir. En dicha residencia pasó muchos años al lado de su ex