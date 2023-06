¡Increíble! Mujer se puso celosa de una pata de chancho creyendo que era la amante

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Todas las personas experimentan celos alguna vez en su vida, pero hay algunas que lo llevan al extremo, generando más de un conflicto en su relación, hasta les hacen ver cosas que no son, tal como el caso de una mujer que hizo una escena a su pareja tras confundir una pata de chancho con lo que le pareció la mano de otra mujer con pulsera.

¿Celos de una pata de chancho?

En Twitter, un joven compartió la conversación que mantenía con su pareja en WhatsApp. Su novia le pregunta si ya había llegado a casa, él responde que sí, esperando que ella se quede tranquila con esta respuesta, pero la chica quiere asegurarse de la situación, así que le pregunta directamente si está solo.

Ante la insistencia de su novia por saber si estaba solo en casa, él decide mandarle una foto sin saber que ocasionaría una gran confusión que casi le costó su relación.

Su novia queda sorprendida al ver en la fotografía que le adjuntó en la conversación, a una mujer en escena, incluso asegura que se ve una mano por detrás y hasta logró percatarse de que la supuesta chica lleva una pulsera en su muñeca. Ante ello el joven le recalca que está equivocada y que los celos le hacen ver cosas que no son.

"Estás loca, te lo juro. Es una pata de jamón. No puedo creer que te pongas celosa por un jamón, en serio", comentó el joven entre rias. Y para tranquilizarla, decidió mandarle otra foto con una toma más de cerca demostrándole que en realidad era el animalito que sirve de alimento para muchas personas.

Celosa de una pata de jamón pic.twitter.com/bRYlnQKgeY — ceciarmy (@ceciarmy) September 11, 2022

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, la publicación se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la insólita escena protagonizada por la joven debido a sus celos e inseguridades.

"Toxicidad extrema", "hermano, salí de ahí", "yo soy celosa, pero esta chica me superó", "los chicos de ahora se pasan de controladores y celosos", "estas relaciones terminan mal", "no puedo creer ese nivel de celos", "independientemente de la gracia de la pata de jamón, no hay que dejar que tu pareja te controle así, hay que huir de ese tipo de personas", "amigo date cuenta", "esas es mi amiga", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter.

Es así como muchos usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos por la escena de celos que realizó la joven a su novio tras confundir una pata de chancho con una mano de una mujer.