Sheyla Rojas se confiesa en Semana Santa: "He sido muy pecadora, hoy pido perdón"

La modelo, Sheyla Rojas volvió a ser ser tendencia en redes sociales. después de una entrevista en la que dijo "He sido muy pecadora, hoy pido perdón". El hecho ocurrió en una conexión en vivo con el programa "América hoy", para compartir los planes que tenía por Semana Santa en México.

"Después de cometer todos los pecados habidos y por haber. Estoy aquí iglesia desde temprano. Las cosas como son, yo he sido muy pecadora, hoy me confieso" dijo la ex pareja de Antonio Pavón.

La exleona también comentó que es la primera vez que visita el centro de Guadalajara y la catedral, por lo cual se sentía muy emocionada. Ante esto el popular "Giselo" le preguntó de que año es la catedral, a lo cual la exrubia respondió que no sabe y que cuando 'googlee' la respuesta, se lo dirá.

"Es barroco, es la primera vez (que vengo), hay caballitos aquí también (...) Me ha traído Sir Winston, se fue en el carro, no hay por dónde estacionarse, como pueden ver, se fue a dejar el carro", dijo.

La modelo aprovechó la oportunidad para mostrarse en una de las iglesias más conocidas de la ciudad junto a su gran amiga y estilista, Ángela Curich, quien apareció de sorpresa en el video.

¿Sheyla Rojas está vetada de "Esto es Guerra"?

Sheyla Rojas dejó el Perú para comenzar una nueva vida en el extranjero, específicamente en Guadalajara, México, en donde encontró el amor junto al empresario Luis Miguel Galarza, más conocido como 'Sir Winston'.

Pero el 23 de febrero del presente año, el programa de competencia y retos, tuvo como invitada especial, mediante una videollamada, a "leona loca" para que sea jurado de una secuencia. Renzo Schuller le preguntó por qué no la habían invitado, sin imaginar la respuesta de la modelo.

"Hace tiempo, no me invitan en vivo y en directo. La próxima voy a ir. No lo sé, creo que Peter Fajardo me tiene vetada como siempre, no lo sé", expresó.

Sheyla Rojas pide ayuda por inundaciones en Chiclayo

La ex chica reality pidió ayuda hace unas semanas, cuando el ciclón Yaku atacó fuertemente a la ciudad de Chiclayo, donde viven sus padres. Ella pidió inmediata acción de las autoridades para poder remediar la situación, pues su familia fue una de las mas afectadas por los desbordes del río.

"Somos muchas las familias que estamos sufriendo los estragos... ojalá que la ayuda llegue pronto", escribió en una de sus historias de su red social.