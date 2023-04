¿Será león o cobra?: Estudiante universitario es captado viendo "Esto es guerra" en plena clase

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No hay duda que "Esto es guerra" es un exitoso programa de competencias que tiene miles de televidentes pegados a sus pantallas para saber qué sucederá con los leones y las cobras. Un ejemplo es un joven universitario que estuvo atento al reality en plena clase.

Universitario es captado viendo "EEG"

Todo transcurría con normalidad en una clase la Universidad Privada del Norte. Hasta que una joven llamada Alessia Nicole se perdió la explicación de su profesor y decidió preguntarle a su compañero para que este logre explicarle.

En su intento de preguntarle a su compañero, se percata de una inusual acción: El joven estaba distraído viendo el programa de competencias "Esto es guerra".

El polémico video fue compartido en TikTok con el texto: "No estoy entendido la clase, le preguntaré a mi compañero". Hasta el momento, ya tiene 721.000 visualizaciones y 52.000 'likes'.

Como era de esperar, los usuarios de TikTok no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios.

"Eso sí es perder el tiempo", "Aprendiendo y a la misma vez desaprendiendo", "Eso sí es perder el tiempo en extremo", "Triste realidad", "Un claro ejemplo de lo que no debe hacer", "¿Qué tiene de bueno ese programa?", fueron algunos.

Tras ver que su video se había viralizado en TikTok, la usuaria Alessia Nicole tomó la radical decisión de limitar los comentarios de su publicación.

¿Cómo logró ver "Esto es guerra" sin ser descubierto?

El estudiante de la Universidad Privada del Norte se encontraba sentado en una de las carpetas escuchando, supuestamente, la clase; sin embargo, esa no era la realidad.

Lo cierto es que el joven estaba viendo "Esto es guerra" desde su celular escondido. Usó su mochila en la parte delantera de su carpeta, y se recostó un poco y poder ver el programa con total tranquilidad.

¿Qué ha sucedido en "Esto es guerra"?

Las cosas no están del todo bien en "Esto es guerra". Said Palao y Mario Irivarren fueron suspendidos por no cumplir con reto de producción.

Resulta que el mayor de los Palao no lanzó correctamente un tortazo en la cara a Mario Irivarren y pese a los reiterados pedidos de la producción, el guerrero quedó suspendido junto al combatiente.

Por otro lado, Melissa Loza reveló que su menor hija fue diagnosticada con el Trastorno del Espectro Autista. Desde que decidió compartir el post, no han dejado de recibir muestras de apoyo en redes sociales.