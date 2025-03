Shirley Arica revela que Reimond Manco tomó DRÁSTICA DECISIÓN tras negarse a tener INTIMIDAD

16/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Valor de la Verdad' (EVDLV) de Shirley Arica está desatando controversia. Los secretos de la 'Chica realidad' fueron revelados en el temido 'sillón rojo', generando todo tipo de reacciones en las redes sociales. Una de sus afirmaciones estuvo relacionada a su romance con Reimond Manco, a quien acusó de haber cometido una represalia por negarse a tener intimidad.

Reimond Manco se 'vengó' de Shirley Arica

Durante la segunda edición de EVDLV, el conductor Beto Ortíz hizo una picante pregunta. "¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque te negaste a tener relaciones con él?", fue la consulta número 14 que se leyó en el set. Con suma seguridad, la modelo respondió que "SÍ", por lo que, segundos después, el polígrafo indicó que ella había dicho la "verdad".

"Lamentablemente esta en mi historial (...) Me pasan unas cosas, como de cuento", indicó en un inicio, revelando además que el viaje que realizaron fue a Chiclayo. Es algo que nunca voy a olvidar, porque yo lo conocí y él me engañó con una chica. Pasa un año, me vuelve a buscar y me invita a este viaje. Voy, pero fui para vengarme", añadió.

Arica comentó que el pelotero la había engañado con otra modelo, y que durante una fiesta la 'otra' llegó cuando aún no se había retirado. Por ello, accedió al viaje con intenciones de vengarse, pero su travesía junto a él no fue la mejor de todas. "Me tenía encerrada jugando play", resaltó Shirley, mientras explicaba que en aquellas circunstancias se dio el 'ampay' que la catapultó a la fama.

"Nos reconciliamos. En la habitación habían dos camas, la de nosotros y la otra con dos patas. Agarré y le dije que no, y me fui a dormir a la sala. Él se enojó conmigo porque nunca subí al cuarto. Al día siguiente veo el tema del ticket y no había, no podía regresar a Lima. Lo anuló", manifestó la 'Chica realidad' en su testimonio.

Shirley confiesa que también 'se vengó' de Reimond Manco

Mientras Shirley Arica contaba los pormenores de su incómoda experiencia junto al ex 'Jotita', el presentador de EVDLV remarcó que le faltaba contar un detalle al respecto. Fue en aquel momento que la modelo recordó que, tras sentirse frustrada por la anulación de su pasaje de retorno, decidió vengarse. "Me llevé la billetera, ¿cómo iba a irme? Me llevé la plata", manifestó.

Tras lo ocurrido, Reimond Manco la contactó para preguntarle dónde estaba, por lo que ella le respondió que se encontraba retornando a Lima. "'¡Qué se caiga tu vuelo!', me dijo. Fue la última vez que hablamos", finalizó Shirley Arica.