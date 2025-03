Shirley Arica revela dormía en la habitación de Jefferson Farfán: "Me pidió otras cosas menos ser la novia"

Shirley Arica ha dejado a más de uno sorprendido con sus recientes declaraciones en 'El valor de la verdad' sobre su relación con Jefferson Farfán. La 'Chica realidad' reveló que dormía en la habitación del exfutbolista. Además, confesó que en algún momento le hubiera gustado que él le pidiera ser su novia, pero eso nunca sucedió.

Durante una entrevista, Shirley Arica contó que conoció a Jefferson Farfán en una discoteca, aunque en un inicio no sintió atracción por él.

"Físicamente no me gustaba para nada", confesó. Sin embargo, una amiga le mencionó que el exfutbolista quería conocerla e insistió en que se acercara a su box. "Le dije: 'No voy a ir, si él quiere conocerme, que venga'", relató.