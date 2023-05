"Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente": Christian Thorsen y su lucha contra el cáncer de próstata

El actor Christian Thorsen ha sorprendido a todos en los últimos días, debido a su confesión que padece cáncer de próstata; y muchos actores como Natalia Salas han salido al frente para darle su apoyo. Sin embargo, esta vez habló en exclusiva con un diario local para expresar cómo era sobrellevar la enfermedad que padece y que tratamientos está siguiendo actualmente.

El popular actor que interpretó al recordado "Platanazo" en le teleserie "Al fondo hay sitio", habló con el diario El Comercio, y uno de los primeros temas que abordó es como recibió la noticia que padece esta grave enfermedad.

"Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que se me vino a la cabeza fue que se trataba de un regalo, aunque no sabía la magnitud del regalo. Había mucha inconsciencia. Fue bien loco", recuerda el actor. "Definitivamente, saber que tienes una opción de poder hacer algo para seguir en el camino de la vida es un premio", explicó.