"Me dijeron que tenía 36 meses de vida": Christian Thorsen revela que padece cáncer de próstata

Christian Thorsen reveló que actualmente atraviesa un duro momento, pues fue diagnosticado en junio del 2022 con cáncer de próstata, el cual hizo metástasis en hueso y pulmón. La noticia causó asombro puesto que en una entrevista manifestó que solo le quedaban 36 meses de vida.

"Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón. Bueno, yo no sabía muy bien qué hacer porque me estaba doliendo la cadera y había un dolor más o menos intenso" , empezó diciendo el actor.

Tras visitar a diversos especialistas y enterarse que padecía cáncer, el recordado ''platanazo'' contó que no tenía muchas esperanzas de vida pues el médico que lo atendió le auguró muy poco tiempo de vida, además de informarle que las quimioterapias ya no servirían para vencer la enfermedad.

Sin embargo, el actor nacional, actualmente se encuentra encuentra en tratamiento y su recuperación viene siendo satisfactoria.

Thorsen explicó también cual fue el tratamiento por el que optó y además, le ha ayudado a revertir y recuperarse poco a poco. El actor recurrió a la terapia del Muérdago,

Desde que me dijo que era un tema que fortalecía el sistema inmune fue algo que me entusiasmo mucho, agregó.

Fue para él una alternativa que definitivamente sumó mucho a su estado de salud, pues le permitió recuperar su fuerza así como el ánimo necesario para sobrellevar la enfermedad a lo largo de estos meses.

Al cabo de unos meses y tras probar esta terapia, el actor manifestó y aseguró que su organismo le respondió de manera positiva.

"Ya no hay ningún dolor, ni una molestia, y yo diría que me siento muchísimo mejor. No he tenido efectos adversos en el Muérdago y siempre llevo un control en el centro médico", comentó.