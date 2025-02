"Siempre la llamaba, quería saber que hacía": Revelan que 'El Loco' Vargas era muy celoso con Tilsa Lozano

Tilsa Lozano ha vuelto a dar que hablar, no solo por haberse expuesto una supuesta infidelidad de su esposo Jackson Mora, sino porque la periodista Daniela Cillóniz reveló detalles de lo que fue la relación clandestina entre la exvengadora y Juan Manuel 'El Loco' Vargas, quien al parecer era muy celoso con ella.

En una reciente entrevista, Daniela Cilloniz se animó a brindar detalles de lo que Tilsa Lozano habría vivido con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Y es que al vivir en ese entonces con la exvengadora, la periodista pudo ser testigo de que 'El Loco' siempre buscaba la manera de saber que hacía la modelo y con quién estaba.

"Yo me daba cuenta, yo vivía con ella. No me acuerdo exactamente, pero siempre la estaba marcando, que donde estaba, que hacía. Él vivía en Italia, con el iPad ahí conectado con ella en todo momento, quería saber qué hacía Tilsa en todo momento", declaró al podcast 'Un Café con La Chevez'.