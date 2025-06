Sofía Franco busca ser ALCALDESA de Lima: 'Progresemos con Fe' la anuncia como precandidata

Sorprendiendo a más de uno, Sofía Franco fue presentada como precandidata a la Alcaldía de Lima. La exconductora de televisión tendrá presencia en el escenario político formando parte de 'Progresemos con Fe', alianza entre los partidos Progresemos y Fe en el Perú.

El último viernes 06 de junio, la alianza política realizó una conferencia de prensa en el local del partido Progresemos, en el Cercado de Lima. Allí, Paul Jaimes, presidente de Progresemos, anunció de manera oficial la postulación de Sofía Franco al sillón municipal.

Tras ello, la modelo y exconductora de TV dio un breve discurso, en donde manifestó su entusiasmo por esta nueva faceta. Durante su participación en el evento, Sofía Franco estuvo acompañada de su esposo, el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien además es fundador de Fe en el Perú.

Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco.

Paul Jaimes destacó que Sofía tiene entre sus propuestas una gestión focalizada en las personas con discapacidad, debido a que sus padres poseen sordera y ella cuenta con un vasto dominio del lenguaje de señas. "Representará ese eje inclusivo dentro de la alianza", manifestó. Por su parte, Franco señaló: "Esto recién empieza".

Cabe precisar que, según el Registro de Organizaciones Políticas, Sofía Franco forma parte de Fe en el Perú desde julio de 2024. Durante la actividad, 'Progresemos con Fe' también presentó a más de 30 aspirantes a las alcaldías de los distritos que comprenden Lima Metropolitana.

Tras conocerse las intenciones políticas de Sofía Franco, Magaly Medina no dudó en opinar al respecto. En la más reciente edición de su programa, la 'Urraca' lanzó duras críticas contra la exconductora, sugiriendo que ella no estaría debidamente preparada para ser alcaldesa.

"No ha hecho nada que haya destacado. Para la gente que no tiene oficio ni beneficio (...), lo más fácil en este país es saquear las arcas del Estado", sostuvo. Asimismo, recordó el escándalo que la pareja protagonizó hace algunos años, en donde incluso hubo una denuncia por agresión.

"Me causa tanta indignación que gente que no ha hecho nada con su vida, nada productivo, ahora se venda como alguien con vocación de servicio. Haz nacido para servir a tu marido, tal vez, eso sí. Porque no sé cómo puede pararse allí con él después de la humillación pública", manifestó.