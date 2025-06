Yahaira Plasencia y su CRÍTICA tras llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez: "Falta un poco de orden"

07/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia se mostró emocionada por realizar su primer vuelo en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, la cantante reveló cuál fue su apreciación sobre el flamante terminal que recientemente inició operaciones y mencionó que la falta de orden es evidente.

Su primer vuelo en el nuevo Jorge Chávez

A través de sus redes sociales, la salsera compartió con sus seguidores detalles sobre lo que significó su primer viaje partiendo desde el recién inaugurado aeropuerto. En las historias que publicó, la ex de Jefferson Farfán primero expresó sentirse muy contenta de la experiencia que estaba a punto de vivir y registró su trayecto ingresando al terminal.

"Ya estamos entrando al nuevo aeropuerto. ¡Qué regio!", dijo en un inicio en el video que acompañó con el texto: "Nuestro primer vuelo en el nuevo airport". Posteriormente la cantante peruana afirmó: "Bueno, acabamos de llegar al nuevo aeropuerto".

Al pisar el lugar, la popular 'Yaha' destacó que uno de los puntos a favor era la señalización, pues al ser un espacio muy amplio se requiere de este tipo de indicaciones para que los viajeros no se pierdan.

"Me encanta porque está súper señalizado, me gusta mucho porque está súper señalizado. Es una ciudad, es gigante, está demasiado lindo", manifestó. De igual manera, mencionó que existe una gran similitud con el aeropuerto de Panamá: "Tiene mucho parecido al aeropuerto de Panamá, sí, se parece mucho".

Yahaira Plasencia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Yahaira Plasencia da sus comentarios sobre el aeropuerto

La salsera dijo que en el flamante terminal había mucha presencia de viajeros y las instalaciones eran bastante modernas. Sin embargo, la crítica de su parte fue respecto al orden en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pues considera que falta mejorar ello para que el lugar sea completamente bueno.

"Hay mucha gente [...] Es gigante, muy bonito, muy moderno. Me encanta porque hay un montón de tiendas, está hermoso. Falta un poco de orden, creo yo, como organización, pero lo bueno es que todo corre como muy rápido [...] Con un poco más de orden creo que estamos 10/10", precisó.

Tras ello, la ex de 'La Foquita' confesó que realmente no le agrada tener que estar en terminales tan grandes, pues reveló que no ha pasado por buenos momentos en este tipo de instalaciones cuando son de gran amplitud.

"La verdad es que no me gusta cuando un aeropuerto es tan grande, no tengo buenas experiencias en esos aeropuertos, de verdad", afirmó.

Finalmente, Yahaira Plasencia terminó de dar sus apreciaciones sobre el nuevo aeropuerto de Lima señalando: "Siento que lo han abierto como muy rápido", esto debido a que la cantante considera que en el Jorge Chávez "aún faltan muchas cosas" por implementarse.