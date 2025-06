Flavia Laos se defiende tras confirmarse relación con Pablo Heredia a los 21 años: "Me equivoqué"

07/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos sigue inmersa en la polémica. Y es que luego de revelarse que la modelo mantuvo una relación sentimental con Pablo Heredia, ex de su amiga Ale Fuller, a los 21 años y no a los 18 como afirmaba, no tuvo más alternativa que admitir que se equivocó.

Flavia acepta que tuvo amorío con Pablo Heredia a los 21 años

Después de que Beto Ortiz, conductor de 'El Valor de la Verdad', expusiera la verdadera edad de Flavia Laos durante su relación con Pablo Heredia, la actriz terminó admitiendo que se había equivocado. Asimismo, lamentó que sus palabras se hayan malinterpretado pues, según dijo, jamás quiso dar a entender que era menor de edad cuando salía con el actor argentino.

"Sí me equivoqué en la edad porque tenía 20, pero fue porque estaba grabando 'Ven baila quinceañera'. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad", declaro ante las cámaras de 'Magaly TV, La Firme'.

Flavia Laos reiteró que nunca se involucró en el romance de Ale Fuller y Pablo Heredia, y afirmó que la decisión del argentino de 45 años de sentarse en 'EVDLV' fue únicamente por plata: "(Se sentó) Por plata pues. Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale (Fuller). Estoy segura. Miren el programa porque hay sorpresas".

Si bien la rubia no quiso opinar más sobre el tema, dejó abierta la posibilidad de hacerlo una vez que el programa de Ortiz haya terminado.

"Ya hablé lo que tenía que hablar en mi 'live' y después del domingo les puedo declarar porque saldrán más cosillas", dijo Laos, quien fue abordada por los 'urracos' en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Así confirmó Flavia que tuvo romance con Pablo Heredia

Flavia Laos causó revuelo en la farándula al confirmar que en el pasado tuvo una relación con el actor argentino, Pablo Heredia, quien además fue pareja de su amiga Ale Fuller. Durante la transmisión en vivo que realizó, la rubia se mostró arrepentida y pidió perdón por haber roto los tan famosos "códigos de amistad".

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. (...) También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión. (...) Yo tenía 18 años y él 38. (...) Sé que cometí un error", indicó.

A raíz de estas declaraciones, las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' abordaron a Flavia Laos, quien no tuvo más opción que admitir que se equivocó al decir cuántos años tenía cuando se involucró con Pablo Heredia.