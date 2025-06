Tilsa Lozano EXPLOTA en vivo al ser consultada si la han "gileado" hombres casados

Tilza Lozano protagonizó un tenso momento al no poder ocultar su molestia e incomodidad por la pregunta que le realizó su compañero de conducción de TV, Ric La Torre sobre si la han "gileado" hombres casados.

Tilsa Lozano vuelve a acaparar los titulares de la farándula local, no solo porque hace unos días no dudó en decirle a Darinka Ramírez que se "autoilusionó" con Jefferson Farfán, mientras que en su caso, ella sí fue una mujer engañada y con quien jugaron con sus sentimientos, recordando su pasado con el Juan Manuel 'Loco' Vargas, sino que esta vez, protagonizó un tenso momento en 'La Noche Habla' al abordar el caso de Flavia Laos y Pablo Heredia.

Durante el debate en el set del programa, Ric La Torre criticó a Flavia Laos por la presunta traición hacia su amiga Ale Fuller por su relación con el actor argentino, alegando que reflejaría una falta de responsabilidad afectiva. Sin embargo, causó polémica al dirigirse a Tilsa y lanzarle una inesperada pregunta.

Con ello, la exvengadora no dudó en dejar en claro que no está dispuesta a que sigan especulando o lanzando insinuaciones sobre su vida personal, en especial al recordarle su relación extramarital con el exfutbolista, a pesar de que él mantenía una relación con Blanca Rodríguez.

Pero no todo quedó ahí, ya que Tilsa, quien recientemente anunció el fin de su matrimonio con Jackson Mora, no dudó en defenderse y asegurar que ya no es crédula con el "floreo" de un hombre.

"Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa", remarcó, a la vez que volvía a asegurar que la han engañado varias veces: "me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre".