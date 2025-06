Discoteca de Pamela López se queda sin luz a un día de su cumpleaños: No habría pagado servicio

07/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a dar que hablar. La animadora de eventos pasó tremendo roche, luego de que un programa de espectáculos expusiera que su discoteca 'La Cueva de KittyPam' se quedó sin luz a tan solo un día de su cumpleaños. A continuación, te brindamos más detalles de este momento.

Discoteca de Pamela López se queda sin luz

La discoteca inaugurada por Pamela López y Paul Michael sufrió un inesperado corte de luz. De acuerdo con la información difundida por el conductor de 'Todo Se Filtra', Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche', esto habría sido provocado por falta de pago del servicio.

Las cámaras del espacio farandulero llegaron hasta el local donde se encuentra la discoteca de López y descubrieron que en la puerta de ingreso había un aviso relacionado al corte de energía eléctrica. Es así que para salir de dudas, 'Metiche' optó por corroborar el número de suministro, confirmando que si pertenecía al local. El monto de la deuda ascendía a S/269.70 con fecha de vencimiento del 23 de mayo.

"Yo creo que el monto es bajo, pero el número de suministro corresponde al local donde está 'La Cueva de KittyPam'. La dueña no es Pamela López, hay otro dueño, pero a ella la contratan como imagen y ella es socia", dijo el conductor de 'Todo Se Filtra'.

Asimismo, Villavicencio le aconsejó a la ex de Christian Cueva pagar el recibo de luz pues, este fin de semana, al ser su cumpleaños, podría ganar mucho más de lo que hoy debe por el servicio de luz. Recordemos que la animadora de eventos cobra por box la suma de S/900.

Pamela López regresa al menú de S/13 con Paul Michael

Pamela López no dudó en regresar a su menú de S/13 con su actual pareja, el salsero Paul Michael, pese a las duras críticas que recibió por parte de Magaly Medina. La trujillana, fiel a su estilo, afirmó que no tiene nada de malo comer en un lugar económico y que incluso "se come más rico".

"Quién de ustedes no ha comido un menú? En los huariques se come más rico. Ahora si tú quieres una reunión social, una foto bonita o ir al lugar que está de moda, también es válido, pero un menú no te denigra, ni te hace más o menos", dijo.

