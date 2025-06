Mónica Cabrejos causa polémica con INESPERADA frase: "La mujer cuando es infiel es porque le falta cariño"

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Cabrejos causa polémica tras lanzar una inesperada frase durante su entrevista en 'Magaly Tv: La Firme' al señalar cuál sería el detonante para que una mujer sea infiel a su pareja. Según la exvedette, radicaría en las carencias emocionales.

Mónica Cabrejos sobre mujeres infieles

En la última edición del programa de Magaly Medina, Mónica Cabrejos fue invitada para poder abordar un caso que ha generado gran revuelo en la farándula: la presunta relación clandestina de Jhazmín Gutarra con tres hombres, uno de ellos, el huancaíno Cristian Boza fue quien encendió la bomba; José López, exintegrante de 'La Tribu', y Gabriel Atau.

Esta situación dejó en el 'ojo de la tormenta' al reconocido cantante Dilbert Aguilar. Ante ello, la exvedette, Mónica Cabrejos, no dudó en remarcar que a diferencia de los hombres, las mujeres 'sacan los pies del plato' por falta de cariño por encima de la intimidad.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que Mónica aseguró que una mujer que se siente "engañada, descuidada y traicionada" puede sacar otra personalidad que denominó "bandidas vengativas".

"Es que los hombres creen que las mujeres no podemos, pero las mujeres sí podemos. Y lo hacemos mejor cuando queremos. Esa es la verdad. (...) Hay mujeres que no perdonan. Que cuando se sienten heridas, no lloran: actúan. Y actúan con estrategia", expresó Cabrejos en un inicio.

¿Mujeres infieles por carencia de afecto?

Pero no todo quedó ahí, ya que tras no coincidir con Magaly con que tanto hombres y mujeres están en igualdad de condiciones cuando se trata de decidir si son fieles o no, Mónica Cabrejos soltó la polémica frase que se viralizó en redes sociales.

"Las mujeres tenemos más oportunidades porque los hombres siempre son los que están siempre buscando y cuando la mujer es infiel es porque les falta cariño", con ello, la también comunicadora dejó en claro que las féminas tienen más oportunidades para ser infieles.

Jhazmín Gutarra le habría sido infiel a Dilbert Aguilar

En la edición del miércoles 4 de junio, la 'Urraca' mostró los testimonios y chats que comprometerían seriamente a Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar. Según se detalló, le habría sido infiel al cantante con tres sujetos.

El más escandaloso de todos vino de José Celestino López, más conocido como 'Joselo', exintegrante de la orquesta 'La Tribu', quien aseguró haber mantenido una relación clandestina con la esposa de Dilbert desde febrero del 2019 hasta 2021.

'Magaly TV: La Firme' reveló que una supuesta abogada de Jhazmín se comunicó con Gabriel Atau, el otro hombre que asegura también ser su amante, para pedirle que no salga a contar nada sobre su amorío. Según la letrada, la esposa del Dilbert, está deprimida.

De esta manera, ante esta polémica situación y otras infidelidades en la farándula nacional, Mónica Cabrejos no pudo evitar pronunciarse al respecto y soltar una inesperada frase que causó gran revuelo: "La mujer cuando es infiel es porque le falta cariño".