¿Bebé en camino? Milett Figueroa cuenta si planea tener hijos con Marcelo Tinelli

07/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la atención mediática tras hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Marcelo Tinelli y revelar si está lista para formar una familia. Pero lo que parecía una entrevista romántica también desató una respuesta contundente de Jessica Newton, quien le aclaró varios puntos sin pelos en la lengua.

¿Milett Figueroa tendrá hijos con Marcelo Tinelli?

La modelo e influencer peruana Milett Figueroa reapareció públicamente en el podcast Edson pa' que más, donde soltó varias confesiones sobre su vida amorosa con el empresario argentino Marcelo Tinelli.

Aunque los rumores de distanciamiento han estado fuertes desde su regreso a Perú, Milett Figueroa decidió aclarar el panorama... y de paso, encender la pradera con sus declaraciones.

"Cuando uno está con una persona que ama quiere todo con esa persona, no quiere solamente una cosa o poquito, quiere todo, compartir su vida", expresó muy segura.

Pero eso sí, fue muy clara en algo: por ahora, no está buscando tener hijos. "Cada vez que se habla de este tema, salen los titulares... no estoy buscando, me cuido", dijo la actriz.

Como si no quisiera que le cuelguen más etiquetas, agregó: "Para tener un bebé yo tengo que planificar, mi vida no es que pase así nomás. Hay que planificar porque un bebé no es cualquier cosa... Yo tomo pastillas anticonceptivas por un tema hormonal de acné".

Jessica Newton responde a Milett Figueroa

Hace unos días en Magaly TV La Firme, Jessica Newton aprovechó para responderle sin filtro a Milett Figueroa por unas declaraciones pasadas sobre su participación en un concurso internacional.

La directora del Miss Perú fue tajante: "Ningún certamen del mundo le paga a sus representantes por competir. Ir a concursar no es ir a pasear", dijo en vivo y en directo.

La cosa subió de tono cuando aclaró que el supuesto "premio" del que hablaba Milett Figueroa no era económico, sino contratos con auspiciadores en Corea, oportunidad que -según Jessica Newton- la modelo no aprovechó. "No fue a trabajar con ellos, entonces no sé a qué premio se refiere", disparó.

Para rematar, Jessica Newton fue enfática al aclarar que Milett Figueroa no representó oficialmente al país en ningún Miss Perú ni Grand Slam, aunque sí recibió respaldo financiero. "Debe estar agradecida. Nosotros la ayudamos con cariño y no nos dio ningún dinero", sentenció con firmeza.

Milett Figueroa volvió a estar en boca de todos tras sincerarse sobre su relación con Marcelo Tinelli y revelar que, aunque no descarta formar una familia, no está buscando quedar embarazada por ahora.