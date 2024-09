Marcelo Tinelli defendió a Milett de críticas tras ser elegida jurado de 'Cantando 2024': "Canta muy bien"

Milett Figueroa atraviesa por uno de sus mejores momentos en su carrera artística luego de incursionar en la televisión argentina al participar en un reality de baile conducido por Marcelo Tinelli a mediados del 2023. Tras varias semanas de rumores y entredichos, la peruana confirmó su relación con el reconocido presentador.

Con el inicio de este romance, la exchica reality radica en el país del tango y ha participado en distintos espacios de aquel medio artístico como ahora que fue elegida para ser uno de los jurados de 'Cantando 2024'.

De inmediato, esta decisión generó duras críticas por parte de los medios de espectáculos argentinos al señalar que no cuenta con los méritos suficientes para ser una de las jueces de dicho reality y que solo se le dio la oportunidad por estar involucrada sentimentalmente con Marcelo Tinelli.

A propósito de ello, el propio conductor salió al frente para responder a estos comentarios dejando en claro que Milett Figueroa si cuenta con los méritos necesarios para justificar su elección. Incluso contó que la modelo llevó clases de canto en el Conservatorio de canto de Lima junto a su madre.

"Canta muy bien, sí, totalmente, canta muy bien, pero bueno, es más fácil por ahí bardear o decir no, bueno está ahí porque sale con Marcelo, es la mujer de Marcelo, que averiguar. Yo lo que digo es que Milett canta y lo hace muy bien y ha estudiado en el conservatorio de canto en Lima como la mamá. Yo no sé si va a cantar qué se yo, pero canta muy bien", indicó.

Marcelo Tinelli planearía darle un programa exclusivo a Milett Figueroa en Argentina.

Por otro lado, el expresidente de San Lorenzo reveló que su decisión de elegir a su actual novia como jurado se dio porque cree firmemente en que cuenta con las condiciones necesarias para desempeñar esta función de la mejor manera.

"Porque me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado como Milett que baila muy bien, canta muy bien y es un certamen de canto y me parecía bueno que estuviera, me parece que le puede aportar mucho. A mí me gusta en general cómo habla la gente de Perú. Me gusta mucho la manera de expresarse y me parece que es muy respetuosa, habla muy bien y sabe mucho de canto así que está buena que la vean en esa faceta", añadió.