Susy Díaz lanza su closet sale con prendas icónicas: Exvedette incluye vestido rojo de 'El Valor de la Verdad'

Susy Díaz, fiel a su estilo, anunció el lanzamiento de su closet sale, donde se podrá encontrar un número limitado de prendas icónicas, entre las que destaca nada más y nada menos que el vestido rojo que la exvedette decidió utilizar cuando formó parte del extinto programa 'El Valor De La Verdad'.

La fabulosa e icónica, Susy Díaz, vuelve a ser el centro de atención, pero, esta vez, no por algún escándalo o tema relacionado a la política, sino porque decidió poner a la venta algunas de sus prendas más llamativas, las mismas que ya no usa y que ha preferido darles una segunda oportunidad a través de la moda sostenible.

Es así que, desde el 6 hasta el 25 de diciembre, la figura las emblemática de la farándula peruana ha presentado un exclusivo closet sale, donde se encuentra vendiendo nada más y nada menos que 13 prendas que marcaron distintas etapas de su vida.

Estas piezas que cargan un significado especial, no solo buscan que sus fanáticos conecten con ella a través de momentos icónicos sino que también tomen consciencia respecto al consumo responsable de productos.

Por ello, entre las prendas que lanzó a la venta se encuentra el icónico vestido rojo que lució en 'El Valor De La Verdad'. Ingresando a la aplicación Resikla.pe, hallarás más detalles de este importante método de oferta, como si estuvieras en una feria real.

