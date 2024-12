Magaly Medina revela dolorosa traición de sus 'urracos': "Se declararon en huelga y me demandaron"

Magaly Medina reveló una dolorosa experiencia vivida en 2014 con su equipo de trabajo, los 'urracos'. En su podcast, la periodista relató cómo sus colaboradores se declararon en huelga y la dejaron sola al aire, tras no acceder a su demanda de un aumento salarial. El conflicto derivó en una demanda contra la 'Urraca' y el canal, lo que cambió su relación con su equipo.

En sus primeros años en televisión, Magaly Medina solía mantener una relación cercana con su equipo de trabajo, conocido como los 'urracos'.

Sin embargo, este ambiente de cercanía dio un giro inesperado cuando, a medio año de su llegada a Latina TV, sus trabajadores exigieron un aumento salarial.