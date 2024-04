¡Terrible! Actriz mexicana Laura Flores sufre microinfarto cerebral luego de tratamiento estético

12/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y conductora de televisión, Laura Flores reveló que sufrió un microinfarto cerebral mientras se realizaba un tratamiento estético. En sus redes sociales la famosa artista mexicana de 60 años brindó más detalles sobre esta amarga experiencia.

La exconductora del conocido programa 'Hoy' contó que estuvo al borde de la muerte, hace unas semanas, a consecuencia de un procedimiento al que se sometió para atenuar las marcas en sus piernas producto de las várices.

Laura Flores sufrió microinfarto cerebral

Mediante sus redes sociales, Laura Flores reveló que sufrió un microinfarto cerebral tras realizarse una escleroterapia, tratamiento que se realiza desde hace muchos años.

"La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven , así como arañitas y que me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años, y en la noche me dio un microinfarto cerebral", comenzó su relato en Instagram.

Detalló que estaba en su casa junto a su hermana viento televisión cuando se percató que no podía mover el brazo y la cara se le paralizó.

"No lo podía mover. También se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez . Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar 'doctor'. Fue lo que grité", relató.

Estuvo hospitalizada

Asimismo, la protagonista de la telenovela 'Piel de Otoño', que permaneció hospitalizada para que le realicen todos los estudios correspondientes.

"Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro", aseguró.

Tras esta experiencia, la artista mexicana recomendó a sus seguidores que si van a someterse a un procedimiento estético después de ser analizados por neurólogos y por cardiólogos que vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo.

