Yiddá Eslava INSULTA a reportera de 'América hoy' por filtrar audios: "Váyanse a la con****e"

Yiddá Eslava no deja de ser noticia en el espectáculo nacional. En un principio estuvo en polémica por su separación con Julián Zucchi, pero ahora se ha sumado el hecho que la actriz tuvo una fuerte pelea con una reportera de 'América Hoy', a quien insultó y trató de mala manera durante una llamada telefónica.

Recordemos que le reportera Verónica Rondón tuvo una conversación por WhatsApp con Yiddá Eslava y mostró extractos de la misma en el magazine matutino, ello molestó enormemente a la actriz, quien la llamó para reclamarle por haber filtrado audios y conversaciones para las que no tenía autorización.

El programa que dirige Ethel Pozo puso el aire los reclamos de Yiddá Eslava contra su compañera. Sin embargo, 'Magaly Tv, la firme' mostró un último fragmento de la conversación entre ambas y en ella se puede escuchar como Yiddá Eslava pierde los papeles y agrede verbalmente a la mujer de prensa con palabras soeces.

Se puede escuchar que la reportera se despide a Yiddá con un mensaje de buenos deseos: "Que tengas un bonito día, de verdad, te deseo lo mejor en la vida". Sin embargo, la expareja de Julián Zucchi estaba tan molesta que respondió con insultos: "Váyanse a la con... por mí te vas a la conc***".

En una serie de capturas de pantalla, la actriz y madre de dos hijos mostró capturas de pantalla donde deja claro que nunca autorizó mostrar lo que estaba hablando con Verónica.

"Disculpen la hora, lo normal debería ser confiar en la gente y es doloroso aprender así, a los golpes que en verdad la gente no tiene escrúpulos (...) Esta persona 'amiga', lo sabía, que yo le conté, que está preocupada, que ya no quería declarar más, que esto quede ahí y en todo momento le dije 'no saques esto´ no lo publiques por favor, confiando ya que anteriormente no lo había hecho", escribió.