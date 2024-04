¡Terrible! Aída Martínez recibe amenazas de muerte tras exponer plataforma de juegos

01/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aída Martínez hizo una fuerte acusación contra la empresa de apuestas Bbrbet, alegando fraude y amenazas tras finalizar su colaboración con la compañía. La arequipeña denunció que ha venido recibiendo amenazas de muerte luego de exponer los malos manejos de dicha plataforma de juegos.

La influencer aseguró que no recibió las comisiones prometidas por promocionar la plataforma y que, tras expresar su disconformidad, le advirtieron que su cuenta de Instagram sería cerrada.

"Todos los influencers tienen que saberlo, Bbrbet me está amenazando con bajarme mi cuenta porque ya no quiere trabajar con ellos. Si de pronto ya no quieres trabajar con ellos, ellos te amenazan", manifestó.

Denuncia amenazas de muerte

Hace unos días, desenmascaró a una conocida plataforma de juegos online al asegurar que estarían estafando a las personas al quedarse con el dinero que apuestan. contó que decidió no trabajar más con el mencionado juego de azar debido a que tuvo problemas con su dinero y no quería que eso le pase a sus seguidores.

"Pueden rastrear donde estoy y es una amenaza de muerte, todo porque decidí contar la verdad, yo ya no quiero trabajar con ellos (...) Ese famoso juego de las minas, al darme cuenta que estaba vendiendo una falsedad decidí ya no hacerle más publicidad", dijo.

Expone chats amenazantes

Esta vez, Aída Martínez expuso un mensaje donde le advirtieron que la denuncia que hizo sobre la empresa de juegos tendría consecuencias.

"Estoy dispuesto a gastar más dinero para que te castiguen. Tengo los datos de tu tarjeta bancaria, número de teléfono y dirección IP, si no me das una explicación razonable, te garantizo que serás castigado como mereces, no sólo por la ley", se lee en la captura.

Recibía quejas de seguidores

Asimismo, comentó que se dio cuenta de esta estafa, debido a que estaba recibiendo quejas se muchos usuarios: "Tenía muchas quejas de mucha gente y no tenía un soporte de solución. Pensé que les estaba vendiendo algo falso, por eso me sentí incómoda con ellos desde el primer día. Yo tengo todas las pruebas".

"Les voy a explicar qué pasó grosso modo con Bbrbet, porque a mí nadie me amenaza... Ni con plata ni diciéndome que me van a bajar la cuenta. A mí nunca me van a dar ni un sol para callar (...) Bbrbet me robó mi propio dinero de mi cuenta de apuestas. Todo este tiempo que trabajé con ellos me pagaron unas comisiones falsas", añadió.

Como se mencionó, Aída Martínez ha recibido amenazas de muerte tras exponer las estafas de una conocida plataforma de juegos online.