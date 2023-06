''The Rolling Stones no volverá al Perú'': Productor revela por qué Mick Jagger no regresará a nuestro país

Para tristeza de muchos, la legendaria banda británica, The Rolling Stones, no volverá a brindar un concierto en Perú, según indica Alejandro González, productor y CEO de Kandavu.

En entrevista con el creador de contenido, Carlos Orozco, a través de su cuenta de YouTube, el CEO de Kandavu Producciones, señaló que la mítica banda no se llevó una buena experiencia del Perú, debido a los problemas tributarios que tuvieron con un ente público peruano.

Durante el 2016, la banda de rock ofreció un concierto en las instalaciones del Estadio Monumental, el cual fue considerado como un megaento; sin embargo, la productora se vio envuelva en lios con la Sunat.

"Nosotros fuimos exonerados por el Ministerio de Cultura. Mick Jagger salió del país con un documento que decía exonerado por el Mincul (...) Vino Sunat a decirme: "No, para mi no es cultural" mis abogados me decían cómo una institución como la Sunat va hacer el papel del Ministerio de Cultura", reveló Alejandro González.

Alejandro González, también reveló que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) le embargó las cuentas y se quedó con el dinero correspondiente de los sponsors del evento musical.

Asimismo confesó que Mick Jagger, líder de la banda, le dijo que no volvería al Perú debido a lo sucedido.

"Me arruinaron la compañía y cuando le dije a Mick Jagger: "hermano devuélveme el dinero", me dijeron "nunca más volvemos al Perú" (...) Sunat me dijo: No podemos dejar como precedente que Rolling Stones sea cultural", manifestó en la entrevista.