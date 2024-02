"Tiene que tomar clases con Jossmery 5 mil": Xoana González se burla de los 280 soles de Pamela Franco

La historia de Pamela Franco y Christian Cueva ha ganado mucha relevancia en la farándula peruana y debido a ello, muchas figuras como Xoana González opinaron sobre el tema. La reina del OnlyFans se burló de los 280 soles ques el futbolista le 'yapeó' a la cantante y le aconsejó que tome clases con Jossmery Toledo para que le transfieran 5 mil soles.

Como se sabe, Cueva y Franco están involucrados en un escándalo ya que ambos habrían tenido una relación extramatrimonial en el 2018, cuando el futbolista aún estaba casado con su aún esposa Pamela López, y es ella quien estos últimos días ha mostrado varias pruebas de la cercanía entre 'Aladino' y la cumbiambera.

La creadora de contenido de OnlyFans se presentó en 'Magaly TV, la firme' y fue consultada sobre la historia que se teje entre Pamela Franco, Pamela López y Cristian Cueva, y dijo sentirse apenada porque López es la más afectada en todo el asunto.

"Yo me sentí indignada por la Pamela que no comió, acá todo el mundo estaba divirtiéndose de lo lindo, menos ella. Pamela López, que le diga a la otra Pamela, 'gracias, chau', ¿no es mejor? le sacó un peso de encima, antes de seguir perdiendo años con alguien", sostuvo.

Fiel a su estilo, Xoana también habló sobre los 280 soles que 'Cuevita' le dio a Pamela Franco y que fue motivo de pelea entre el futbolista y su esposa. En ese sentido, le dio un consejo a la cumbiambera.

"No podía dormir pensando por qué 280 y no 300... tiene que tomar las clases de la Jossmery (Toledo), que le sacaba 5000 soles mensuales (a Paolo Hurtado), esa la tiene clara", dijo entre risas.

La expolicía se presentó hace unos días en 'Magaly TV, la firme' aclaró que el pago mensual de 5,000 soles otorgado por Paolo Hurtado fue una compensación tras el ampay, cuando ella se encontraba desempleada.

"Él me tuvo que pagar 5.000 porque salió el ampay y yo no trabajaba. Eso fue después del ampay, pero también empecé a trabajar y ya no me gustó (que me pague)", dijo la ex chica reality.