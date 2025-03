Tula Rodríguez aclara rumores sobre romance con su amiga Pilar Arana: "La que es feliz no j..."

Dos amigas, un proyecto en común y una ola de especulaciones en redes sociales. Tula Rodríguez se pronunció sobre los rumores de un presunto romance con Pilar Arana, utilizando el humor como respuesta. La conductora de televisión recurrió a una tendencia viral de TikTok para aclarar su relación con su compañera.

Desde hace semanas, los seguidores de Tula Rodríguez han especulado sobre su relación con Pilar Arana, con quien comparte el canal de YouTube 'Pitukoneras'.

Su cercanía y constantes apariciones juntas generaron comentarios en redes sociales, lo que llevó a la conductora de televisión a aclarar la situación de una manera creativa y entretenida.

A través de su cuenta de Instagram, la participante de 'El gran chef famosos' publicó un video junto a Pilar Arana, donde ambas reaccionan con gestos divertidos a la pregunta: "¿Son pareja?".

Este clip es parte de una tendencia viral de TikTok utilizada para desmentir rumores de forma amena. Con esto, Tula Rodríguez dejó en claro que su vínculo con Pilar Arana es estrictamente profesional y de amistad, disipando así las especulaciones.

Tula Rodríguez ha sido objeto de especulaciones sobre su vida sentimental desde el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona. En diversas ocasiones, la conductora ha manifestado su desinterés en iniciar una nueva relación amorosa, asegurando que se encuentra en una etapa de bienestar personal y autocrecimiento.

En una entrevista reciente, la exvedette reveló que optó por evitar reuniones sociales debido a la insistencia de su círculo cercano en presentarle posibles parejas.

"Siento presión. Ya no salgo, pues cada vez que lo hago, me dicen: 'Oye, mira, él es soltero', 'Oye, te lo presento', 'Mira, te quiere conocer'... Ya siento presión, así que ya no salgo", comentó.

Tula Rodríguez también aseguró que, por el momento, no tiene interés en buscar el amor y prefiere enfocarse en sí misma.

"Eso (amor) va a llegar, pero por ahora no lo pienso, no lo busco ni lo necesito. Me siento bien conmigo, estoy amándome a mí. Si llega alguien y suma, pues bien, pero si no es para sumar, no... Sé que ha pasado mucho tiempo (del fallecimiento de su esposo Javier Carmona), pero todavía me cuesta", expresó la conductora de 47 años.