¿Yahaira Plasencia lanza indirecta a Xiomy Kanashiro en TikTok?: "Son yo, pero COPIA CHINA"

Una reciente publicación de Yahaira Plasencia en TikTok ha generado revuelo entre sus seguidores. La cantante compartió un video que muchos interpretaron como una indirecta para Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán, pero tras la ola de comentarios, decidió eliminarlo.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Yahaira Plasencia publicó un clip en el que interpreta un audio con una frase llamativa: " Yo los veo a ustedes y me veo yo misma porque son yo, pero copia china ".

Esto no pasó desapercibido, pues muchos usuarios consideraron que el mensaje estaba dirigido a Xiomy Kanashiro, quien mantiene una relación con su expareja, Jefferson Farfán.

Cabe recordar que, en varias oportunidades, seguidores de la 'Foquita' han comparado el parecido físico entre Yahaira Plasencia y Xiomy Kanashiro, lo que ha generado debates en redes sociales.

La publicación de la salsera no hizo más que avivar estas comparaciones, desatando una ola de comentarios. Sin embargo, tras notar la reacción del público, Yahaira Plasencia optó por eliminar el video de su perfil.

En una entrevista reciente, Yahaira Plasencia fue consultada sobre las constantes comparaciones que los usuarios hacen entre ella y Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán.

Lejos de avivar la polémica o responder de manera confrontacional, la salsera optó por mostrarse indiferente y evitar cualquier tipo de comentario que pudiera generar más especulaciones.

"No me interesa y no quiero hablar de otras personas. Me han comparado muchas veces con otra gente, no me molesta ni nada. No tengo nada que decir. Prefiero no dirigirme ni expresarme de nadie, solo desearle el bien a todo el mundo", declaró en una entrevista con el programa 'Amor y Fuego'.