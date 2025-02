Tula Rodríguez se defiende tras romper en llanto por la partida de su hija del Perú: "Es mi bebé"

La presentadora de televisión, Tula Rodríguez, sorprendió a todos al no dudar en defenderse de aquellos que la cuestionaron por romper en llanto al despedirse de su hija Valentina, quien viajó al extranjero por un intercambio estudiantil.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz peruana dio detalles del complicado momento que atraviesa actualmente tras la partida temporal de su querida hija Valentina Carmona, fruto del amor que tuvo con Javier Carmona. En un anterior video, se ve a Tula quebrarse por el "paso importante" que da "su retoño" para "su crecimiento" personal y académico.

Mientras que algunos se sintieron identificados con la reacción de la conductora de televisión, otros la criticaron asegurando que era una etapa que todos deberían aprender a sobrellevar de la mejor manera. En ese marco, Tula pidió a sus seguidores la comprensión del caso y el motivo de por qué se encontraba sensible.

"Tengo sentimientos encontrados, porque estoy feliz de ver volar a mi hija. (...) Por favor no me digan dramática, no me juzguen, es mi bebé, es mi hija y es más fuerte que yo. Estoy feliz por ella, pero tengo mi corazón arrugadito", señaló Tula tras saber que no tendrá a su hija por mucho tiempo a su lado, ahora que cursa el quinto año de secundaria.