Rosangela Espinoza genera polémica por rechazar salidas con hombres tacaños: "50/50 conmigo no es"

Rosangela Espinoza vuelve a generar polémica entre sus seguidores con un inesperado mensaje dirigido a aquellos hombres que busquen conquistar su corazón. La popular 'Chica Selfie' habría dejado en claro que no desea "tacaños".

Rosangela Espinoza descartaría salir con hombres tacaños

La chica reality se caracteriza por estar siempre activa en sus redes sociales compartiendo sus actividades diarias y recientes proyectos que tiene planeado; sin embargo, acaparó los titulares tras no dudar en subir un insólito video en su cuenta de TikTok.

En el material audiovisual, se ve a Rosangela moviéndose al ritmo de la música y moviendo su cabello para seguidamente asegurar con un mensaje que no desea en su vida a un hombre tacaño y que si bien es cierto que hay mujeres que están dispuestas a pagar la mitad de la cuenta en una cita, ella no lo haría.

"No salgo con hombres tacaños. Así como ellos no saldrían conmigo si fuera fea. Eso de 50/50 conmigo no es. Nada de princesos", expresó la participante del programa 'Esto es Guerra'. Este comentario no solo desató críticas en su contra, sino que también dividió opiniones entre sus seguidores.

Usuarios critican a Rosangela Espinoza por mensaje en TikTok

Como era de esperarse, la escena no solo se viralizó rápidamente, sino que generó la indignación de algunos usuarios de la famosa plataforma china. Algunos la cuestionaron por no aprender a valorar los sentimientos de una persona antes de fijarse en su economía. Otros usuarios aseguraron que quizás se trataría de una simple broma, por el que no deberían preocuparse tanto.

"No salgo con mujeres interesadas, así sean Miss Universo", "el que se la queda pierde", "a varios tacaños les dolió", "¿me estás diciendo que el valor de una mujer se basa en su belleza?", "el materialismo no termina bien", "pero hay diferencia, somos tacaños porque no hay interés", expresaron los internautas en TikTok.

Rosangela Espinoza se defiende ante críticas

Rosangela Espinoza no solo ha generado revuelo en la farándula por el anterior video, sino porque no dudó en salir a defenderse de las críticas que ha recibido por no ejercer su carrera universitaria de Marketing que obtuvo en 2021.

En una anterior entrevista con el programa 'Más espectáculos', la chica reality señaló que disfruta cada una de sus etapas. Además, dejó en claro que manejaba un proyecto de Marketing Digital, Growth Marketing, que es su especialización.

De esta manera, la popular influencer Rosángela Espinoza generó polémica en redes sociales tras rechazar salir con hombres tacaños e incluso calificarlos como "princesos".