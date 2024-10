03/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino y Yomar, los hermanos tiktokers que han arrasado en redes sociales con frases como "Oye, ¿qué tienes?" y "Tumba la fiesta", dieron un paso más en su ascendente carrera al debutar en el reality 'Esto es guerra'. Lo más destacado fue que 'Vale' tuvo una intensa discusión con Rosángela Espinoza, dejando una polémica marca en su debut.

Valentino y Yomar en 'Esto es guerra'

El 2 de octubre, Valentino y Yomar hicieron su primera aparición en 'Esto es guerra', programa conocido por enfrentar a sus participantes en intensas competencias físicas.

Pese a ser nuevos en el formato televisivo, Valentino demostró seguridad desde el principio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el enfrentamiento verbal que tuvo con Rosángela Espinoza.

Después de escuchar las quejas de la modelo durante una competencia, el joven de 19 años no dudó en arremeter con duras palabras: "Esfuérzate, de todo te quejas, seca".

Rosángela Espinoza, conocida por su carácter fuerte, no se quedó atrás y lanzó una explosiva respuesta: "Cuando llegues a los 5 millones de seguidores en TikTok, me hablas, ¿Ok?".

Esto no hizo más que encender la furia de Valentino, quien no dudó en afirmar que cada uno de sus videos supera los 2 millones de vistas y que no compra seguidores, en clara alusión a la 'chica selfie'.

"Si quieres, te regalo unos cuantos seguidores porque te hacen falta", replicó Valentino Palacios, dejando a todos en el set sorprendidos por su audacia.

¿Valentino y Yomar se quedarán en 'EEG'?

Hasta ahora, la producción de 'Esto es guerra' no ha confirmado si Valentino y Yomar seguirán siendo parte del reality en las próximas ediciones.

Sin embargo, el impacto de su debut ha sido evidente, especialmente en redes sociales, donde muchos espectadores del programa han expresado su deseo de que ambos continúen.

Los seguidores de los tiktokers afirman que comenzaron a ver el programa exclusivamente por ellos, lo que podría influir en las decisiones de la producción para mantener altos índices de audiencia.

¿Quién es Valentino?

Con solo 19 años, Valentino ha ganado gran popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus videos superan los 2 millones de reproducciones.

Originario de Ventanilla, su éxito en internet ha sido impulsado por su frase icónica "Tumba la fiesta", que le ha valido reconocimiento entre los jóvenes peruanos.

No solo ha dominado TikTok, sino que también ha incursionado en Instagram, donde comparte videos de contenido humorístico, consolidando su presencia en diversas plataformas.

El debut de Valentino y Yomar en programas como 'El reventonazo de la chola', 'Mande quien mande' y 'Esto es guerra' marca un hito en su carrera. Con el respaldo de sus seguidores y una polémica con Rosángela Espinoza, han demostrado que están listos para conquistar la televisión, aunque su futuro en el reality es incierto.