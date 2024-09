Exintegrante de 'EEG' revela que lamentablemente perdió a su bebé: "Indescriptible lo que se siente"

Una exintegrante de 'Esto Es Guerra' (EEG) sorprendió al revelar que lamentablemente perdió al bebé que llevaba en el vientre. Y es que, según sus propias palabras, después de casi nueve semanas, la felicidad que sentía se desvaneció al ser consciente de esta terrible noticia.

La pérdida de un bebé suele ser una situación muy dura para una pareja, sobre todo si durante mucho tiempo se ha estado planeando formar una familia.

Es así que, a través de sus redes sociales, la modelo Alessandra Bonelli, quien en un pasado formó parte del famoso reality de competencia 'EEG', contó con detalles cómo es que se enteró de esta lamentable noticia y lo triste que actualmente se siente.

Cabe precisar que, si bien en un primer momento la pareja no manifestó explícitamente sobre esta situación, fue finalmente Valery Revello, amiga de ambos, quien confirmó la noticia con un comentario.

Exintegrante de 'EEG' perdió a su bebé.

En junio del 2024, Alessandra se mostró sumamente afectada en sus redes sociales al contar que estaba intentando quedar embarazada, pero que lamentable el escenario no era posible.

"No voy mucho tiempo en intentar tener hijos con Miguel, pero ya vamos un tiempo y como que ya siento, quiero y no puedo y justo fue el Día del padre y me vino la regla, para esto se me atrasó, entonces (...) como que no entendía y me sentí supermal y estuve supersensible y ayer siguieron las preguntas como que (...) ¿para cuándo?, ¿para cuándo? Y bueno, si tanto les interesa, lo estamos intentando y no lo estamos logrando", contó en aquel momento.