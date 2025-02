Vasco Madueño denuncia que hospital le negó transfusión de sangre a su madre con cáncer

El joven artista Vasco Madueño, hijo del famoso cantante Guillermo Dávila, impactó a todos sus seguidores tras denunciar que hospital le negó una transfusión de sangre a su madre Jessica Madueño, quien padece cáncer.

Vasco Madueño vive complicados momentos desde que su querida madre fue diagnosticada en 2019 con cáncer de cuello uterino. Para poder brindarle una mejor calidad de vida y estar pendiente de su salud, el joven cantante dejó su carrera musical para buscar un trabajo que le ayude a cubrir los costos del tratamiento.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Vasco realizó una grave acusación que no permitiría que Jessica Madueño, de 63 años, pueda seguir con paso firme su lucha contra esta dura enfermedad.

"El hospital no permitió que mi madre reciba una transfusión de sangre y la regresaron a casa ", señaló en sus historias de su cuenta oficial de Instagram el sábado 8 de febrero, expresando su indignación y frustración contra el nosocomio cuyo nombre decidió mantenerlo en reserva.

Sin embargo, este lunes 10 de febrero, hizo un llamado a sus seguidores para que puedan solidarizarse y ayudarlo a encontrar un donante O+ para su madre y pueda recibir su tratamiento el día de mañana.

Como era de esperarse, la denuncia que realizó Vasco tuvo repercusiones en las redes sociales. Usuarios aprovecharon en contar anécdotas similares y aseguraron que la negativa del hospital sería porque quizás su madre no esté en condiciones para recibir la transfusión.

Por otro lado, algunos pidieron mayor empatía con su caso y que el nosocomio pueda garantizar la buena atención hacia su progenitora: "Fuerza, Vasco Madueño es un gran hijo. Dios te colme de bendiciones y le dé pronta sanción a tu mamita", "cuando el paciente está súper grave ya no es recomendable, lo digo porque mi madre sufría con leucemia", "es difícil los médicos ya no quieren porque el paciente ya no lo resiste", expresaron.