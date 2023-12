(VIDEO) ¡Lo contó todo! Mauricio Mesones se confiesa y revela el motivo por el cual dejó 'Bareto'

El cantante Mauricio Mesones habló después de mucho tiempo sobre los rumores de su salida de la agrupación peruana 'Bareto'. El artista confesó gracias a las preguntas del actor Christopher Gianotti.

El participante de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' estuvo en una edición de 'Preguntas que Arden', segmento del canal de YouTube del actor Christopher Gianotti.

Cabe mencionar que antes de que Mauricio cautive a todo el Perú con su participación en el reality de cocina, él ya recorría el país y el mundo con la música. Esto gracias a su carrera artística.

Mesones perteneció a este grupo de música tropical por 11 años, sin embargo, en el 2019 el cantante anunció su salida de un momento a otro ocasionando una gran sorpresa en todos los peruanos. Cabe recordar que hubieron muchos rumores al respecto.

Según contó Mesones con Gianotti el detonante en su salida fue la relación entre los integrantes. Al parecer, detrás de los escenarios se vivía una "situación insostenible" que poco a poco terminó mal.

En esa misma línea, el intérprete de 'La Cumbia del Amor' aseguró que no planeó su salida de Bareto, debido a que estaban cerca de presentarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y dejó de lado dicha oportunidad por su bienestar personal.

"Yo me fui antes de cantar en los Panamericanos. Si hubiera planeado esta w*bada hubiera cantado en los Panamericanos, que me viera toda sudamérica y me iba, pero no", agregó.

Finalmente, reveló que muchas personas que consideraba amigos le dieron la espalda en ese momento, incluso que a sus nuevos músicos les cerraron las puertas.

"Ahí comenzó eso de que todos los que eran tus amigos, ya no son [...] La mayoría de gente me dio la espalda. Fue fuerte. Mucha gente que pensé que eran mis amigos, no eran mis amigos, eran amigos del cantante de (Bareto). A muchos que llamé en esa época no me contestaban", enfatizó.