Wendy Guevara y Fabio Agostini se dan tierno beso y Rafael Cardozo se queda picón: "Fue seco y cumplidor"

Wendy Guevara y Fabio Agostini protagonizaron un tierno beso que inmediatamente generó gran asombro entre los usuarios, pero sobre todo en Rafael Cardozo, quien no dudó en calificar dicha acción como "cumplidora" por parte del modelo español.

Durante la más reciente edición del podcast 'Cómplices del Desmadre', Wendy Guevara y Fabio Agostini alborotaron a todos los presentes en el set grabación, incluido Nicola Porcella, al darse un tierno beso que, sin duda, no pasó desapercibido.

Es así que, todo empieza cuando el modelo español, invitado al podcast de Porcella, se anima a darle un beso a la influencer mexicana. Ella, vestida de princesa y con una ligera timidez, se acerca a Agostini para proceder al rápido pero efusivo 'chape'.

Wendy Guevara y Fabio Agostini se dan chape en podcast de Porcella.

Sin embargo, lo que llamó aún más la atención de este hecho fue que en el programa 'América Hoy', Rafael Cardozo se pronunció y no tuvo reparos en calificar el beso como uno feo, seco y cumplidor.

Enseguida, Janet Barboza no tardó en lanzar una peculiar pregunta, insinuando que Cardozo estaba celoso por no haber sido él, quien finalmente besó a la influencer mexicana y ganadora de 'La Casa de los Famosos'.

Shirley Arica se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y sorprendió al calificar con 17 puntos el desempeño sexual de Nicola Porcella. Ante ello, el 'exguerrero' no dudó en pronunciarse para dejar en claro qué es lo que piensa sobre la popular modelo y sus revelaciones.



"Ya vi, ya vi, ya vi (...) ya me mandaron todo lo que salió en 'El Valor de la Verdad' (...) ¿Todas pueden conmigo? Un caballero no tiene memoria, (...) que digan lo que digan, no hablo de esos temas (...) eso fue hace tiempo, eso fue hace mucho ¿17? ¿Me pusieron 17 de nota? No estoy tan mal, yo no hablo, no tengo memoria, vamos", dijo el modelo.