Nicola Porcella reacciona a la calificación de Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad': "No estoy tan mal"

Shirley Arica se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y sorprendió al calificar con 17 puntos el desempeño sexual de Nicola Porcella. Ante ello, el 'exguerrero' no dudó en pronunciarse para dejar en claro qué es lo que piensa sobre la popular modelo y sus revelaciones.

Durante una reciente transmisión en vivo por la plataforma 'Kick', el excapitán de 'Las Cobras' se refirió a la respuesta que dio Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad', afirmando que "digan lo que digan" no soltaría ningún tipo de comentario relacionado al tema, sobre todo porque se considera un caballero sin memoria.

"Ya vi, ya vi, ya vi (...) ya me mandaron todo lo que salió en 'El Valor de la Verdad' (...) ¿Todas pueden conmigo? Un caballero no tiene memoria, (...) que digan lo que digan, no hablo de esos temas (...) eso fue hace tiempo, eso fue hace mucho ¿17? ¿Me pusieron 17 de nota? No estoy tan mal, yo no hablo, no tengo memoria, vamos", dijo el modelo, mientras interactuaba con sus seguidores a través de Kick.