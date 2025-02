Xiomy Kanashiro, ex de Jefferson Farfán, y Luigui Carbajal protagonizaban 'piquitos' en 'La Casa de la Comedia'

Xiomy Kanashiro y Luigui Carbajal sorprendieron al protagonizar candentes 'piquitos' en 'La Casa de la Comedia', desatando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. La inesperada escena no pasó desapercibida, y poco después, la bailarina confirmó el fin de su relación con Jefferson Farfán a través de un comunicado. ¿Casualidad o hay algo más detrás?

Durante una entrevista exclusiva con 'América Espectáculos', Luigui Carbajal fue tajante al afirmar que los besos con Xiomy Kanashiro son simplemente una parte de su desempeño profesional como comediante.

"Estoy metido en el medio como 26 años, mi esposa me ha conocido actuando. Si me toca en algún momento dentro del videoclip de la orquesta tenerme que besar con alguien, lo voy a hacer porque es parte de mi trabajo, lo voy a hacer de forma profesional, yo lo veo así, soy muy enfocado, no creo que mi esposa se moleste", sostuvo.