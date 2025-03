Xiomy Kanashiro saca cara por Farfán e ignora 'mala nota' que le puso Shirley Arica: "Yo le pongo mil"

Jefferson Farfán hizo oficial su relación con Xiomy Kanashiro, quien no dudó en salir al frente para defender a su amado de la 'mala nota' que le puso Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad'. Según la modelo, "le pone mil" a la 'Foquita' en el popular 'ring de las cuatro perillas'.

Luego de que se hiciera pública su relación con Jefferson Farfán, la modelo peruana, Xiomy Kanashiro, estuvo como invitada en el podcast de Carlos Vílchez y 'Carloncho', donde se animó a responder algunas preguntas relacionadas a las confesiones de Shirley Arica.

Como se recuerda, la popular 'Chica Realidad' calificó con una nota de 11 a la 'Foquita' en cuanto al desempeño íntimo, mientras que a Nicola Porcella le echó flores, afirmando que lo aprueba con 18 en ese aspecto. En ese sentido, uno de los conductores le cuestionó a la 'Chinita': "Ahora que está de moda poner nota y hay profesoras malas que te ponen 11 ¿Cuántas notas le pones a tu amorcito?". Inmediatamente, la influencer saco cara por su pareja y le puso mil: "Del 1 al 20. Yo voy a ser sincera, yo le pongo mil".

Enseguida, recalcó el desempeño de la 'Foquita', argumentando que en su relación existe, desde el primer día, mucha química, complicidad y pasión: "Lo que pasa es que, en mi caso, él y yo tenemos mucha química, mucha complicidad (...) Lo que pasa es que esa química pasó desde el primer día. Fue muy pasional", agregó, mientras sonreía totalmente enamorada.

En la más reciente edición del programa 'Enfocados', Jefferson Farfán aprovechó en referirse al vínculo que mantiene con la modelo Xiomy Kanashiro, dejando atónito a más de uno por oficializarla a nivel nacional.

"(¿Y ese anillito que veo por ahí?) Oe, habla bien pe', causa (...) es un anillo simbólico, hermano (...) ya, ya, lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, para que la gente no me jo** (...) Es oficial, (...) ya tengo hasta anillo (...) me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico, es este o nunca. Es tan oficial que he hablado hasta con mi suegra, me ha dicho 'pórtate bien, negro de mier**", dijo el ex de Yahaira Plasencia.