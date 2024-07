¿Ya fuiste Milett? Marcelo Tinelli captado con otra misteriosa mujer en la Copa América

10/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentra en el ojo de la tormenta, tras los rumores de una posible crisis tras no ver a la modelo peruana acompañar al argentino a Estados Unidos para la Copa América. Sin embargo, las especulaciones de una infidelidad aumentan al ver a Tinelli acompañado de una misteriosa mujer.

¿Tinelli engaña a Milett Figueroa?

El conductor de televisión se encuentra en el extranjero disfrutando de su estadía y de cada uno de los partidos que enfrenta la Selección argentina, pero sin la compañía de la mujer que gritaba a "los cuatro vientos" era la mujer de su vida.

En el partido contra Ecuador que jugó la 'Albiceleste' en el torneo de la Conmebol, se viralizó una foto de Tinelli luciendo la camiseta del equipo de fútbol de su país, pero quién se robó las miradas fue la mujer que estaba a su lado con una gran sonrisa.

"Como en Qatar, pero mejor", fue la descripción de la foto que publicó la misteriosa mujer, quien intensificó los rumores de un posible romance con el argentino, a pesar de que él aún sigue con Milett, quien está en Argentina alegando que no pudo viajar por problemas con su visa.

Marcelo Tinelli se luce en compañía de Eugenia Schlatter en la Copa América, mientras Milett está en Argentina.

Eugenia Schlatter compartió el agradable momento al lado de Tinelli y 'El Tirri'.

¿Quién es la misteriosa mujer?

La mujer que vendría siendo vinculada sentimentalmente con Tinelli sería Eugenia Schlatter, abogada y panelista del programa 'Entrometidos en la Tarde' (Net TV).

Tras ser cuestionada en las redes sociales y por la prensa de su país, la argentina decidió romper su silencio y confesó que conoce a Tinelli desde hace dos años y a pesar de que negó tener un romance con él, no dudó en asegurar que "está abierta al amor".

"Yo estoy soltera, pero abierta al amor. A Marcelo lo conozco hace dos años. Es muy buena onda él, muy simpático y siempre hace chistes", expresó Schlatter al sitio BigBang. Asimismo, remarcó que solo es buena amiga del popular 'Cabezón' y "que para que haya una relación tendría que conocerlo desde otro lugar y por ahora solo lo conozco como un amigo".

Durante la entrevista, Eugenia no dudó en resaltar las cualidades que encontraba encantador de Tinelli: "Me gusta su manera de ver la vida. Su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa. Y ama su trabajo. Esas cualidades me parecen muy importantes".

Hasta el momento Marcelo Tinelli no se pronunció respecto a las imágenes que intensifican los rumores de una crisis entre Milett Figueroa y él, ya que se le vio muy bien acompañado de una misteriosa mujer en el partido de Argentina vs. Ecuador en la Copa América.