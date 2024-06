Marcelo Tinelli revela su deseo de llevar a Milett a la Copa América: "Me gustaría más dormir con ella"

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a remecer la farándula nacional e internacional al no dudar en asegurar que el amor que siente hacia Milett se mantiene firme y reiteró que le gustaría poder disfrutar de su compañía en los partidos de la Copa América, más adelante.

Reafirma su amor

El presentador de televisión argentino brindó una entrevista al programa 'A la Tarde' para negar que esté pasando una crisis con su reciente proyecto lanzado junto a su primo 'El Tirri'.

Sin embargo, no pudo evitar ser consultado sobre su relación con la modelo peruana, ya que se rumoreaba que decidió viajar solo al extranjero debido a problemas entre ambos.

"Estoy de novio con Milett, totalmente. Siento un gran amor por ella", inició señalando Tinelli, un poco sorprendido por las constantes dudas que muchos tienen sobre lo que él siente por Milett.

Desea volver a verla

Seguido a ello, el popular 'Cabezón' reiteró que ha invitado a Milett a acompañarlo a ver los partidos del torneo internacional, pero debido a distintas circunstancias, especialmente por trabajo, no puede hacerlo de forma inmediata.

"Por ahí, no sé si vendrá en algún momento por la Copa América. Yo quería que venga para el partido entre Perú y Argentina en Miami, lo que pasa es que los dos estamos trabajando todo el día", indicó al programa argentino.

También sorprendió a los panelistas al confesar que prefería quedarse con Figueroa durmiendo en vez de tener la compañía de su primo, con quien conduce actualmente 'Primos de América'.

"Venimos desde la mañana a trabajar y volvemos casi a las 5, 6 de la tarde todos los días. La verdad me encantaría poder estar con ella si es que viene", dijo 'Marce'. "No preferirías hacer los videos con Milett en vez de con 'El Tirri'?", le preguntaron a lo cual él no dudó en decir: "No, me gustaría más dormir con Milett" .

¿Qué dijo Milett?

La exactriz de 'AFHS' también fue consultada sobre si sentía que la invitación del "hombre de su vida" a ver el encuentro deportivo era "de lástima", ella fue tajante ante las cámaras.

"No, ¿por qué lástima?, no, no, realmente, yo no tengo por qué estar viajando en cada viaje de trabajo que haga él porque honestamente creo que cada uno tiene su espacio, ¿no?... yo también tengo cosas que hacer aquí. Me encanta extrañarlo, además, cada vez que viene, si se va de viaje, claro", señaló.

Figueroa fue clara con todos tras dejar por sentado que a pesar de que no estén juntos físicamente, ella siempre tiene presente a Tinelli en su corazón.

De esta manera, Marcelo Tinelli sorprendió a todos al revelar que siempre priorizará su relación con Milett Figueroa y que incluso desea tenerla a su lado en su recorrido por la Copa América porque "le gustaría más dormir con ella".