Yaco Eskenazi lamenta distanciamiento con Julián Alexander, esposo de Ethel: "Es mi amigo del barrio"

Yaco Eskenazi volvió a hablar de la fuerte pelea que tuvieron Natalie Vértiz y Ethel Pozo. El exconductor de TV dijo que lo que más lamenta de eso es haber perdido contacto y distanciarse de Julián Alexander, esposo de la conductora de 'América Hoy', ya que eran amigos hace más de dos décadas.

El exparticipante de 'Esto es Guerra' se presentó en un conocido programa de espectáculos y dijo que no tenía ningún problema con Ethel Pozo. Sin embargo, le parece inaceptable que haya tildado de mentirosa a su esposa. Además, todo pudo haberse solucionado si hablaban por interno, pero ahora ya es muy tarde.

"Te juro por mis hijos que no tengo la menor idea, no me queda claro... no entiendo, para mí era más fácil solucionar todo con una llamada, a Natalie no le costaba nada salir a aclarar que fue una broma y pedir que dejen de atacar", dijo Yaco.