Marisol toma RADICAL decisión tras audio revelador que la vincula con Christian Cueva

La reconocida cantante de cumbia, Marisol, sorprendió a todos con la inesperada decisión que tomó tras las polémicas confesiones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' que la relacionarían con el futbolista Christian Cueva.

La noche del 9 de marzo, Pamela López no solo reveló las presuntas infidelidades de su aún esposo Christian Cueva con Pamela Franco, sino que sostuvo que encontró una conversación borrada con la 'Faraona'. La trujillana trató de encarar al popular 'Aladino' por esa situación, pero él solo atinó a decirle que era un saludo que prefirió borrar.

Sin embargo, tiempo después, fue la misma cantante Marisol quien le reveló a Pamela López que el futbolista solía llamarla para contarle sus problemas en su matrimonio e incluso le pedía consejos y le ofrecía llevarla de viaje, pero ella siempre le reiteró "que no confundiera su amistad".

Luego, la 'Faraona de la cumbia' le señaló a la madre de los hijos de Cuevita que "su gran error" fue mantener una conversación con el 'pelotero' para seguirle la corriente y ver hasta dónde llegaba.

"Siempre le dije a mi mánager. Un día le dije, quiero ver hasta dónde llega, ¿Cuál es su intención? Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para saber hasta donde llegaba. Yo nunca he estado interesada en jugadores porque sé cómo son. Quise ver hasta dónde iba a llegar, pero cuando me di cuenta de la situación, me alejé", se escucha en el audio, que generó gran polémica en la farándula.