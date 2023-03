10 consejeros regionales dejan camisetas políticas por La Libertad.

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dejando de lado posibles intereses de sus partidos políticos de origen, diez consejeros regionales del Gobierno Regional de La Libertad, anunciaron su decisión voluntaria de agruparse para ratificar su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento y desarrollo las provincias a las que representan, una vez organizados se reunieron e informaron su decisión al gobernador regional, César Acuña Peralta.

Los diez, de 17 consejeros que conforman el Consejo Regional de La Libertad, decidieron conformar el autodenominado "equipo por la gobernabilidad", con el propósito de unificar criterios en el desempeño de sus funciones, orientadas a lograr el bienestar de los dos millones de liberteños.

El bloque quedó integrado por los consejeros regionales: Olanda Torres Cancino (Pacasmayo), Lorena Carranza Blas (Julcán), Ever Cadenillas Coronel (Trujillo), Cristina Méndez Visitación (Trujillo), Luis Rodríguez Ponce (Pataz). Asimismo, los consejeros: Segundo Cépeda Uriol (Chepén), Gissella Crisólogo Polo (Sánchez Carrión), Irma Avalos Contreras (Otuzco), Lucía Simón Terrones (Gran Chimú) y Samuel Leyva López (Ascope).

Al respecto, Ever Cadenillas, consejero regional por la provincia de Trujillo, comentó a Exitosa que saludaba la iniciativa de constituir este equipo, que busca cohesionar iniciativas legislativas, toda vez que la función de los consejeros es elaborar proyectos de ordenanzas regionales para ser debatidos en el pleno del Consejo, y fiscalizar la gestión.

Ever Cadenillas, quien ocupaba hasta el año pasado la vice gobernación durante la anterior gestión presidida por Manuel Llempén, ahora como consejero saludo la decisión de una parte de los integrantes del Consejo Regional, por su plena predisposición a seguir trabajando en pro del desarrollo de cada una de sus provincias de origen y de la región La Libertad, a fin de disminuir las brechas existentes, principalmente en los sectores educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana, trabajo y demás ejes de la gestión regional.

Presidencia de oposición



Durante el año 2023, la mesa directiva del Consejo Regional La Libertad, está presidida por Verónica Rebeca Escobal Ordóñez, consejera regional por Trujillo, quien postuló al cargo en la lista del excandidato a gobernador regional, Elías Rodríguez Zavaleta, con el movimiento político regional Trabajo más Trabajo, que actualmente tiene la bancada de consejeros regionales más numerosa.

El 03 de enero de este año, la mesa directiva fue elegida por unanimidad, la integran también, como Consejero Relator, Abner José Avalos Villacorta y Ever Cadenillas Coronel como Consejero Vocal.