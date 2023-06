Accidente en la vía Arequipa-Yura dejó seis muertos y once heridos

Edgar Chilo Mogrovejo (27) acababa de salir a su descanso después de una ardua jornada en el yacimiento Antapacay, minutos antes de morir. Él tenía la intención de llegar a Arequipa junto con su hermano José Francisco Chilo Mogrovejo para ayudarlo a tramitar su certificado de egresado como ingeniero de minas que cursó en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), por eso ambos abordaron una miniván para realizar un viaje relámpago y retornar a su natal Espinar, sin imaginar que sería un viaje sin retorno.

El joven minero murió en el accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 12 de junio en el kilómetro 17.5 de la carretera Arequipa-Puno, en Yura. Su cuerpo salió disparado por una de las ventanas de la miniván que impactó frontalmente con un volquete y cayó a un abismo de más de 40 metros de profundidad. Ahora, sus familiares trasladan sus restos en un féretro con destino a Cusco, donde le darán cristiana sepultura. Se sabe que el occiso deja un hijo de diez años en la orfandad.

Mientras tanto, José Chilo permanece en una cama de la unidad de Traumashock de la clínica San Pablo debido a la gravedad de sus lesiones. Aunque luego de recobrar el conocimiento, siente intriga por saber el estado de salud de su hermano, su padre no le ha dicho que pereció por recomendación de los médicos.

"No le puedo avisar (sobre la muerte de su hermano) porque el doctor me dijo que no le diga nada. He conversado con él y me ha preguntado: ¿mi hermano? Yo solo le dije que también estaba mal (...) los dos siempre andan juntos, no se sueltan para nada", declara su padre Alberto Chilo Fernández en los exteriores de la morgue central de Arequipa.