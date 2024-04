Alcalde de Bolívar: Dispararon cuatro veces, perforaron mi casaca pero de milagro no lograron matarme

En diálogo con Exitosa, alcalde de Bolívar (La Libertad), Pedro Melecio, dio cuenta de la frialdad con la que unos delincuentes intentaron acabar con su vida y aseguró que logró sobrevivir de milagro.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el mencionado burgomaestre detalló que los criminales dispararon cuatro veces en su contra. Sin embargo, ninguno de estos logró impactar contra su cuerpo.

"Me metieron cuatro balazos a mí. Mi casa está perforada, pero existe el milagro de Dios, no me han logrado matar y se han dado con rumbo desconocido. Se han quitado en una moto lineal", declaró para nuestro medio.